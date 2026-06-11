Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем – Зеленський

Фото: СБС

Україна в четвер, 11 червня, вперше відзначає День Сил безпілотних систем – відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць", – наголосив Зеленський у привітанні в телеграм-каналі.

Він подякував всім, хто служить у Силах безпілотних систем, розвиває українські технології та працює заради переваги на полі бою.

"Дякую всім, хто робить так, щоб можливості Росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше", – резюмував президент.

Як повідомлялося, 10 червня Зеленський підписав указ про призначення 11 червня Днем Сил безпілотних систем Збройних сил України.