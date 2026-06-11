Інтерфакс-Україна
Події
09:53 11.06.2026

Колишній віцеадмірал ВМС України засуджений до 15 років ув'язнення за перехід на сторону ворога

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Колишній віцеадмірал ВМС України засуджений до 15 років ув'язнення за перехід на сторону ворога

Колишнього першого заступника командувача ВМС ЗСУ, віцеадмірала Сергія Єлісєєва заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "віцеадмірал", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси 8 червня 2026 року за публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Суд визнав його винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни. Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як встановило слідство, на початку окупації Криму у 2014 році Єлісєєв фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік держави-агресора.

Після переходу на службу до РФ у липні 2014 року його призначили заступником командувача балтійського флоту РФ, де він відповідав за бойову підготовку особового складу. Навіть після масштабних кадрових чисток у командуванні флоту у 2016 році він зберіг свою посаду.

Надалі засуджений публічно підтримував державу-агресора та демонстративно брав участь у її пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів.

Теги: #заочно #єлісєєв #вирок

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