Одна людина загинула, ще двоє постраждали через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок дронової атаки у Конотопській громаді на Сумщині у четвер, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Із ночі ворог інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє – постраждали", – написав Григоров у Телеграмі.