Інтерфакс-Україна
Події
09:48 11.06.2026

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

1 хв читати

Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок дронової атаки у Конотопській громаді на Сумщині у четвер, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Із ночі ворог інтенсивно атакує Конотопську громаду. Є влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. На місці удару російського БпЛА виникла пожежа. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє – постраждали", – написав Григоров у Телеграмі.

 

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 11.06.2026
Пенсіонерка загинула через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

Пенсіонерка загинула через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

21:02 10.06.2026
Двоє підлітків постраждали внаслідок вибух невідомого предмету на Сумщині – ОВА

Двоє підлітків постраждали внаслідок вибух невідомого предмету на Сумщині – ОВА

13:32 10.06.2026
На Сумщині внаслідок атак постраждали 6 цивільних – ОВА

На Сумщині внаслідок атак постраждали 6 цивільних – ОВА

09:34 10.06.2026
Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС

Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС

08:37 10.06.2026
За добу на Сумщині двоє людей загинули, ще одна постраждала внаслідок ворожих атак – поліція

За добу на Сумщині двоє людей загинули, ще одна постраждала внаслідок ворожих атак – поліція

12:44 09.06.2026
10 мобільних медичних бригад УЧХ працюють на Сумщині

10 мобільних медичних бригад УЧХ працюють на Сумщині

09:18 09.06.2026
За добу одна людина загинула, ще 5 людей – серед них дитина, постраждали від обстрілів окупантів по Сумщині – ОВА

За добу одна людина загинула, ще 5 людей – серед них дитина, постраждали від обстрілів окупантів по Сумщині – ОВА

10:43 08.06.2026
Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

08:29 08.06.2026
У Харкові після атаки БпЛА зафіксовано пожежі – ДСНС

У Харкові після атаки БпЛА зафіксовано пожежі – ДСНС

07:39 08.06.2026
ОВА: Конотопську громаду на Сумщині атакували БпЛА, є постраждалі

ОВА: Конотопську громаду на Сумщині атакували БпЛА, є постраждалі

ВАЖЛИВЕ

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

ОСТАННЄ

Держетнополітики оновила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула, ще 12 постраждали

Сирський у День СБС: Middle Strike і Deep Strike стали для РФ символами невідворотності покарання

РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва і 16 постраждалих

ППО України збила 195 з 221 ворожого БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 336 од. спецтехніки – Генштаб

Росіяни атакували Запорізьку область, восьмеро поранених

"Українська бронетехніка" та виробник Taurus німецька MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство

11 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА