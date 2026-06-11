Держетнополітики оновила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оновила перелік релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

Згідно з повідомленням Держетнополітики до переліку раніше було включено такі релігійні організації як: Київська митрополія Української православної церкви; Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату, а тепер додано ще Монастир "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" Київської митрополії Української Православної церкви.

"Зазначені релігійні організації визнано афілійованими з іноземною релігійною структурою, діяльність якої заборонена в Україні, що передбачає правові наслідки, визначені законом", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.