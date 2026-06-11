Пенсіонерка загинула через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

Пенсіонерка загинула внаслідок дронової атаки у Зноб-Новгородській громаді на Сумщині у четвер, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Рано вранці у житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді прицільно влучив російський безпілотник. Внаслідок удару виникла пожежа. На жаль, загинула 67-річна жінка", – написав він у Телеграмі.

У будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Дітей доставили до лікарні для обстеження. Попередньо, важких ушкоджень вони не зазнали.