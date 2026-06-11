Інтерфакс-Україна
Події
08:59 11.06.2026

Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула, ще 12 постраждали

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Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула, ще 12 постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще 12 постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 – дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Інгулець, Борозенське, Тараса Шевченка, Велика Олександрівка, Раківка, Білозерка, Хрещенівка, Софіївка, Нововоскресенське, Львівські Отруби, Томина Балка, Дудчани, Качкарівка, Антонівка, Садове, Зимівник, Зеленівка, Олександрівка, Комишани, Дніпровське, Понятівка, Приозерне, Широка Балка, Новодмитрівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Вільне, Бургунка, Зорівка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Осокорівка, Тягинка, Янтарне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, стільникову вежу, газопровід,  сільськогосподарське підприємство та приватні автомобілі.

Між тим, в середу зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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