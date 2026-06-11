Інтерфакс-Україна
Події
08:48 11.06.2026

Сирський у День СБС: Middle Strike і Deep Strike стали для РФ символами невідворотності покарання

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Сирський у День СБС: Middle Strike і Deep Strike стали для РФ символами невідворотності покарання
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України стали одними з тих, хто переніс війну на територію держави-агресора, а об'єкти російського військово-промислового комплексу за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту щодня зазнають наслідків їхньої роботи, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні ми вперше відзначаємо ваше професійне свято. Сили безпілотних систем – наймолодший, але вже один із найефективніших окремих родів сил Збройних сил України", – написав він у Телеграм.

У привітанні з нагоди першого Дня Сил безпілотних систем Сирський зазначив, що терміни Middle Strike і Deep Strike стали для російських окупантів "символами невідворотності покарання".

Він нагадав, що Україна у 2024 році перша у світі створила окремий рід сил – Сили безпілотних систем. "Це було стратегічне, далекоглядне та безальтернативне рішення. Адже сучасна війна – це насамперед війна технологій, інтелекту, інновацій та швидкості ухвалення рішень", – пише головком.

За його словами, дрони стали одним із головних інструментів сучасної війни та одним із ключових чинників збереження життя українських бійців.

"Сили безпілотних систем сьогодні – це не лише про небо. Це також робота на землі та на морі. Це унікальне поєднання бойового досвіду, інженерної думки, аналітики та інновацій. Оператори, інженери, конструктори, програмісти, аналітики – усі ви є уособленням нової епохи ведення війни", – наголосив Сирський.

Головком також додав, що СБС постійно вдосконалюються, відкривають нові можливості та створюють нові способи боротьби з ворогом.

"Майбутнє твориться просто зараз. І значною мірою – вашими руками", – резюмував Сирський.

 

Теги: #захист #сбс #сирський

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