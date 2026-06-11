Інтерфакс-Україна
Події
08:27 11.06.2026

РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва і 16 постраждалих

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РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва і 16 постраждалих
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали 16 людей і одна загинула, пошкоджена та місцями зруйнована цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, 16 дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

Зокрема, на Синельниківщині під ударом були Васильківська та Українська громади. Виникли пожежі. Частково зруйновані два приватні будинки, ще кілька понівечені. Пошкоджені й ферма, господарські споруди, авто. Знищений магазин. Одна людина загинула, троє постраждали.

У Зеленодольській громаді Криворізького району поранена одна людина.

У Павлограді пошкоджені багатоповерхівка та будівля рятувального підрозділу. Постраждали 12 людей.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській – міській та сільській – громадах. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріли

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