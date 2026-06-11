ППО України збила 195 з 221 ворожого БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях

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Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 195 з 221 ворожої цілі, проте зафіксовано влучання балістичних ракет та 21 ударного дрона на 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 11 червня (з 18:00 10 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Бєлгородської обл., РФ, а також 221 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

У командуванні додали, що атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.