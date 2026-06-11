Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 336 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, шість танків, 74 артсистеми, 10 бронемашин, 2120 БПЛА, а також 336 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб, танків – 12 010 (+6) од, бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од, артилерійських систем – 43 787 (+74) од, РСЗВ – 1 859 (+2) од, засоби ППО – 1 416 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 105 498 (+326) од, спеціальна техніка – 4 277 (+10) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.