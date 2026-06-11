Росіяни атакували Запорізьку область, восьмеро поранених

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Російські війська на ранок четверга завдали більше 800 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого восьмеро людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Вісім людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Григорівці, Лісному, Данилівці, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Копанях, Новоданилівці, Рівному, Новоселівці та Василівському.

Він додав, що 553 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Річне, Біленьке, Розумівку, Зелене, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Одарівку, Добропілля, Рибне, Прилуки, Гірке, Преображенку та Верхню Терсу.

Також зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Оріхову, Малій Токмачці та Лук'янівському, а 229 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Прилуках, Святопетрівці, Гіркому, Воздвижівці та Верхній Терсі.

Крім того, надійшло 109 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.