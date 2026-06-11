"Українська бронетехніка" та виробник Taurus німецька MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство

Компанія "Українська бронетехніка" та німецький виробник ракет Taurus – компанія MBDA підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU), започаткувавши переговори про стратегічне партнерство, спрямоване на розвиток оборонних можливостей у сферах систем далекобійного ураження та боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Як йдеться у повідомленні "Української бронетехніки" у Facebook у середу, угоду було підписано у середу на полях виставки ILA Berlin.

Згідно з релізом MBDA, основними напрямками співпраці буде розвиток сфери далекобійного ураження (Deep Strike) та протидія БпЛА (C-UAS). Передбачається також обмін технологічним досвідом, розробка спільних виробничих програм та впровадження інноваційних рішень з метою у подальшому створення спільного підприємства.

Зазначається, що відповідні напрямки є лише частиною ширшої програми стратегічного партнерства, про яку компанії оголосять згодом.

"MBDA прагне підтримувати оборонну промисловість України, забезпечуючи автономію українських потужностей, і зробить суттєвий внесок, надаючи глибокий досвід та знання у розробку, виробництво та підтримку ракетних систем", – йдеться релізі компанії.

В "Українській бронетехніці", у свою чергу, зауважили, що основним завданням компанії є забезпечити технологічну автономність України та надати захисникам зброю для оперативної переваги на полі бою.

"Ми об'єднуємо глибоку технологічну експертизу MBDA із реальним досвідом інтеграції озброєння в умовах війни та виробничою гнучкістю "Української бронетехніки ". Спільна робота над системами Deep Strike та засобами протидії БпЛА має на меті, насамперед, посилити захист нашої держави в умовах війни високої інтенсивності", – цитуються у релізі слова генерального директора "Української бронетехніки " Владислава Бельбаса.

Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" – є провідним в Україні виробником броньованої техніки та озброєння. Компанія виробляє спеціалізовані броньовані машини "Варта" та "Новатор", у різних модифікаціях та для різного призначення. Також спеціалізується на виробництві мінометних установок.

MBDA – розробник та виробник ракетних систем і високоточного озброєння. Продуктовий портфель компанії включає понад 45 ракетних систем, які перебувають на озброєнні понад 90 країн світу. Компанія бере участь у виробництві ключових західних систем озброєнь, зокрема ракет Patriot, Meteor, Taurus, Storm Shadow/SCALP та Enforcer.

Джерело: https://www.mbda-systems.com/mbda-and-ukrainian-armor-strategic-partnership-develop-deep-strike-c-uas-capabilities

https://www.facebook.com/share/p/1BMyBdMTbH/

https://ukrarmor.com/about/