11 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 червня в Україні відзначають День Сил безпілотних систем.

Ще сьогодні Міжнародний день рисі, Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози, День Жака-Іва Кусто.

Православна церква вшановує святих апостолів Вартоломея і Варнави.

День 1567 Російська агресія - Day 1567 Russian aggression

День Сил безпілотних систем

В Україні з’явилось нове свято. Президент Володимир Зеленський ініціював встановлення 11 червня Дня Сил безпілотних систем на знак вшанування тих, хто змінив правила сучасної війни.

Україна стала першою країною у світі, яка сформувала Сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС також першими продемонстрували, що нестандартні рішення, сучасні технології та інноваційні підходи здатні стати ефективною відповіддю навіть на загрози з боку ядерної держави.

Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій.

Міжнародний день рисі

Рись – це символ дикої, первісної природи, яка ще збереглася в нашому світі. Її неможливо приручити, вона не піддається цирковим номерам чи дресурі. У світі існує чотири основні види рисі: євразійська, канадська, іберійська та руда рись. Найбільша — євразійська. Саме вона живе в Карпатах, лісах Скандинавії, Балтії, Центральної Європи, Кавказу та Сибіру.

Це порівняно нове свято — його ініціювали екологи з країн Балтії та Карпатського регіону, щоб привернути увагу до збереження популяції рисі. Адже попри свій ареал, ці кішки стали рідкістю у багатьох країнах Європи. Вони зникали через вирубку лісів, браконьєрство, зменшення кількості здобичі, а також через страх людей перед хижаками, яких часто не розуміють.

Міжнародний день рисі — це дата, коли організації з охорони природи об’єднують зусилля, щоб говорити про рисей голосно: проводять виставки, лекції, фотоконкурси, дитячі квести, показують відео з фотопасток і навіть вирушають на рисині сафарі в дикі ліси.

Ця кішка — індикатор здоров’я лісу. Якщо рись живе в якомусь регіоні — значить, там є дикі тварини, чисті ліси, достатньо простору й мало втручання людини. Її зникнення — це сигнал: ліс хворіє. Вона допомагає регулювати популяції зайців, козуль, лисиць. Тобто підтримує баланс.

Ще один важливий момент: рись — поодинокий мисливець. Вона потребує великих територій і тиші. Це робить її дуже вразливою до фрагментації середовища: побудова доріг, селищ, трубопроводів може назавжди відігнати рисей з їхніх домівок.

В Україні мешкає євразійська рись, головно в Карпатах та Поліссі. Її внесено до Червоної книги України. За офіційними даними, популяція на межі зникнення — менше ніж 500 особин. І хоча закон забороняє полювання на неї, щороку з’являються новини про знищених рисей у лісах. Інколи — через пастки, інколи — через незнання.

Але є і добрі новини. Останні роки все більше українців дізнаються про рисей. У Карпатах встановлюють фотопастки, в лісництвах навчають людей, як жити поруч із хижаками, не заважаючи один одному. Екопроєкти допомагають зберігати території для рисей і популяризують екотуризм — щоб бачити тварину не в клітці, а в природі.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози — це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню.

Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і наголосити на важливості підтримки здоров’я передміхурової залози.

День Жака-Іва Кусто

Щороку 11 червня увесь світ святкує День Жака-Іва Кусто. Майбутній дослідник, кінематограф та винахідник народився в родині адвоката та домогосподарки у невеличкому французькому містечку під назвою Сент-Андре-де-Кюбзак. Пізніше сім’я переїхала до Парижу та багато подорожувала світом. Ще в дитинстві Жаку-Іву поставили діагноз невиліковного захворювання кишківника, через яке він завжди був худим. Згодом юнак закінчив військово-морську академію та мріяв служити в морській авіації. Та через серйозну аварію хлопець сильно постраждав: переломи на обох руках, серйозні пошкодження на хребті, параліч нижніх кінцівок – це лише основні пошкодження. Проте молодий Кусто не здавався, він почав самостійну реабілітацію під час якої годинами плавав у Середземному морі. Як раз у цей період він винайшов перші підводні окуляри.

Тема підводного плавання захопила Жак-Іва Кусто і згодом він з головою занурюється не тільки у воду, а й у експерименти з виготовлення підводної екіпіровки. І у 1943 році з’являється перший акваланг, який дозволяє знаходитися на глибині до 50 м протягом тривалого часу. Пізніше цей винахід сильно допоможе Кусто у проведенні досліджень глибин світового океану.

У віці 87 років Кусто пережив інфаркт міокарда від якого помер. У 2009 році його іменем було названо острів, що знаходиться в морі Кортеса.

Народилися в цей день:

250 років від дня народження Джона Констебла (1776-1837), англійського живописця;

140 років від дня народження Єлизавети Олексіївни Хуторної (справж. - Островерхова) (1886-1980), української актриси;

120 років від дня народження Лазаря Мойсейовича Славіна (1906-1971), українського історика, археолога-антикознавця, організатора науки, засновника школи українського антикознавства, педагога. Дату народження подано за ЕІУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 11.07.1906 р.;

100 років від дня народження Валерія Ківовича Айзенштадта (1926-1999), українського театрознавця, театрального критика, педагога.

Ще цього дня:

1965 —Затверджено положення про створення Донецького державного університету;

1975 — Видобута перша нафта в Північному морі;

1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам);

1992 — У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України;

1993 — Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

Церковне свято

Святих апостолів Вартоломея і Варнави

День святого Варфоломія

У 1 столітті в Кані Галілейській жив відданий послідовник Христа – Варфоломій. Відомий також під другим ім’ям Нафанаїл, він був близьким родичем Филипа, іншого апостола, який познайомив його з Ісусом.

Після того, як Ісус вознісся на небо, Варфоломій взяв на себе місію поширювати християнське послання, зцілював хворих і допомагав нужденним. Одним з його найвизначніших вчинків було зцілення царської доньки, яке привело царську родину до прийняття християнства. Цей вчинок, однак, обурив місцевих язичників, які не звикли до таких змін.

За трагічним збігом обставин, ці язичники схопили Варфоломія і прирекли його на жорстоку долю. Незважаючи на те, що його розп’яли догори ногами і навіть здерли шкіру живцем, віра Варфоломія ніколи не похитнулася. Зрештою, йому відрубали голову, але його смерть не була марною. Його послідовники зібрали його останки, які продовжували надихати і приносити зцілення тим, хто навертався до християнства.

День святого Варнави

Святий апостол Варнава належить до лику святих сімдесяти апостолів. Він народився в багатій єврейській родині з роду левітів на Кіпрі, отримав гарну богословську освіту в Єрусалимі, де і познайомився з Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Первісне ім'я Варнави було Йосип. Варнава означає "син втіхи", його він отримав за свою доброту і милосердя.

Навернувшись до християнства, Варнава був одним з перших 70 учнів Христа. Після смерті Ісуса він роздав все своє майно і цілком присвятив себе поширенню християнства. Довгий час він супроводжував святого апостола Павла в його місіонерських подорожах, разом вони побували на Кіпрі і в Пергії, багато часу залишалися і проповідували в Антіохії. Останній візит на Кіпр Варнава здійснив вже без Павла, куди вирушив разом зі своїм племінником Марком.

Там же на Кіпрі в місті Саламіні він і зустрів свою смерть від рук юдеїв: його вивели за ворота, забили камінням, а потім кинули на багаття. Коли ж пізніше Марк пробрався, щоб його поховати, то виявив тіло Варнави абсолютно не зачеплене вогнем. На місці поховання почали відбуватися чудеса, і воно отримало назву "Місце здоров'я", де багато хворих отримували зцілення. Пізніше там був зведений храм, а мощі святого були перенесені в вівтар.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Варфоломій, Єфрем, Марія.

З прикмет цього дня:

Раніше вважали, що у цей день починають колоситися зернові. Назву "Колосяниця" він отримав за те, що відсьогодні починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить, настав час для посіву гречки.

Початок цвітіння горобини оповіщає про масову появу попелиць. Пізно цвіте горобина — буде довга грибна осінь. Рясно цвіте малина — на тепле літо. Якщо листя папороті скручується донизу — перед ясною погодою, а випростується на негоду. Трава у червні починає сохнути — на дощове літо.

Дощі та грози охоплять більшість регіонів України у п'ятницю