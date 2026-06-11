Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

Трьох колишніх суддів з Криму заочно засуджено до 13 років ув'язнення за державну зраду, повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

"За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та м. Севастополя трьох колишніх суддів з півострова визнано винуватими у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Їм призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засуджені – громадяни України, які до захоплення Криму обіймали посади в Апеляційному суді та Керченському міському суді АР Крим, а також Ленінському районному суді Севастополя.

Прокурори довели, що у 2014 році фігуранти перейшли на бік окупантів та почали працювати у створених ними органах.

"Реалізуючи свої повноваження, "служителі Феміди" безпосередньо сприяли функціонуванню окупаційної судової системи та утвердженню влади держави-агресора на території Кримського півострова", – додали у прокуратурі.

Джерело: https://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=422776