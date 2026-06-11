Інтерфакс-Україна
Події
06:25 11.06.2026

Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

1 хв читати

Трьох колишніх суддів з Криму заочно засуджено до 13 років ув'язнення за державну зраду, повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

"За публічного обвинувачення прокуратури АР Крим та м. Севастополя трьох колишніх суддів з півострова визнано винуватими у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Їм призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засуджені – громадяни України, які до захоплення Криму обіймали посади в Апеляційному суді та Керченському міському суді АР Крим, а також Ленінському районному суді Севастополя.

Прокурори довели, що у 2014 році фігуранти перейшли на бік окупантів та почали працювати у створених ними органах.

"Реалізуючи свої повноваження, "служителі Феміди" безпосередньо сприяли функціонуванню окупаційної судової системи та утвердженню влади держави-агресора на території Кримського півострова", – додали у прокуратурі.

Джерело: https://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=422776

Теги: #судді #крим #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 09.06.2026
Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

Військове командування окупантів заборонило трафік сухопутним кордоном в Крим – командувач СБС

11:17 09.06.2026
ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

ВАКС засудив адвоката Носова до 4,5 роки позбавлення волі за спробу підкупу НАБУ та САП – TIU

13:45 07.06.2026
У ССО заявили про ураження двох нафтосховищ на ТОТ Криму

У ССО заявили про ураження двох нафтосховищ на ТОТ Криму

14:39 06.06.2026
3-й ОП ССО ім. Святослава Хороброго повідомляє про повітряний контроль частини сухопутного коридору противника до Криму

3-й ОП ССО ім. Святослава Хороброго повідомляє про повітряний контроль частини сухопутного коридору противника до Криму

16:32 05.06.2026
СБУ: 15 років тюрми отримав ексдепутат-"регіонал", який на замовлення ФСБ коригував удари по Сумщині

СБУ: 15 років тюрми отримав ексдепутат-"регіонал", який на замовлення ФСБ коригував удари по Сумщині

06:49 01.06.2026
У районі Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера

У районі Криму зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера

14:33 29.05.2026
Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

13:54 29.05.2026
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

17:57 21.05.2026
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

15:57 19.05.2026
Зеленський призначив 23 суддів – укази

Зеленський призначив 23 суддів – укази

ВАЖЛИВЕ

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

ОСТАННЄ

Трамп привітав Пашиняна із перемогою на виборах

"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Уряд підтримав законопроєкт про утвердження української ідентичності як засади державної політики – Бідний

Уже 12 постраждалих у Павлограді внаслідок російської атаки по багатоповерхівці

Троє постраждалих унаслідок атаки ворожих КАБ на Запоріжчині

Мешканець прикордоння Харківщини шпиталізований у важкому стані через підрив на міні

Директор УЦОЯО Вакуленко: аудіофрагмент, який поширюється в соцмережах, є змонтованим і не відповідає дійсності

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА