Трамп привітав Пашиняна із перемогою на виборах

Президент США Дональд Трамп привітав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії "Громадянський договір" на парламентських виборах.

"Вітаю Нікола Пашиняна з його переконливою перемогою на національних виборах у Вірменії. Я дуже пишаюся тим, що підтримав його кандидатуру на переобрання, і не сумніваюся, що з ним як лідером прекрасної країни Вірменія вона досягне рівня величі та успіху, який перевершить найсміливіші очікування кожного!", – написав Трамп у Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116726989523401101