Інтерфакс-Україна
Події
05:08 11.06.2026

Трамп привітав Пашиняна із перемогою на виборах

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Президент США Дональд Трамп привітав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії "Громадянський договір" на парламентських виборах.

"Вітаю Нікола Пашиняна з його переконливою перемогою на національних виборах у Вірменії. Я дуже пишаюся тим, що підтримав його кандидатуру на переобрання, і не сумніваюся, що з ним як лідером прекрасної країни Вірменія вона досягне рівня величі та успіху, який перевершить найсміливіші очікування кожного!", – написав Трамп у Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116726989523401101

Теги: #вітання #трамп #пашинян #сша

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