Інтерфакс-Україна
Події
03:23 11.06.2026

"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

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Україна за час повномасштабної війни неодноразово атакувала російські Чебоксари, і в ніч на 10 червня атака повторилася, на що є певна причина, заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Чому ми атакуємо Чебоксари. У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію", – написав він у Facebook.

За словами "Флеша", серед них підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах. Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани".

"Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод. Підприємство не виробляє військову продукцію для сегменту оборони, воно виробляє продукцію для вбивств і терору", – зазначив він.

Джерело: https://www.facebook.com/Serhii.Flash/posts/pfbid0XoNJy9SnBy5PPae6LYBV9D6uVGpzw1Az8HsHzNPtDe8vUkttkZKai6aWh5jFQ61ml

Теги: #пояснення #флеш #чебоксари

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