На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 196 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 196 бойових зіткнень. Противник здійснив 103 авіаційні удари, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 5614 дронів-камікадзе та здійснили 2123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

Одне бойове зіткнення відбулося на північно-слобожанському та курському напрямках. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіаційної бомби та здійснив 73 обстріли, зокрема сім із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував рубежі нашукраїнськихих підрозділів в районі Стариці та в напрямку Охрімівки, Кіндрашівки.

На куп'янському напрямку ворог один раз атакував українські позиції в напрямку населеного пункту Куп'янськ Вузловий.

На лиманському напрямку українські військові відбили 13 спроб загарбників просунутися біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в напрямку Лиману та Озерного, ще два боєзіткнення тривають.

Сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників йти вперед на слов'янському напрямку поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити українських захисників із займаних позицій у районі населеного пункту Часового Яру.

Сім атак відбивали захисники на костянтинівському напрямку поблизу Плещіївки, Іванопілля та в напрямку Костянтинівки, Вільного.

На покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 9 – поранено; знищено танк, три одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, одну артилерійську систему та три укриття противника. Пошкоджено танк, сім артилерійських систем, одну одиницю автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 86 укриттів загарбників. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Зеленого Гаю та Тернового.

Відбулося 20 атак окупантів на гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в напрямку Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки.

Три рази штурмував ворог позиції захисників на оріхівському напрямку в районі Степногірська та в напрямку Нової Токмачки, Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати українську оборону в районі о. Білогрудого.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02wUaJtGan5LNZuWa9aQgsovNP9e4ioawXX6gT5gEq6jB7GqH8P4iZraqLLGqeKd7Ml