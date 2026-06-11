США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про початок додаткових ударів по цілях в Ірані за наказом президента США, заявивши, що дії здійснюються в межах самооборони у відповідь на "необґрунтовану та тривалу агресію" з боку Тегерана.

"Центральне командування сил США сьогодні о 17:15 за східним часом розпочало додаткові удари в цілях самооборони по численних цілях в Ірані за вказівкою Головнокомандувача", – йдеться в повідомленні у соцмережі Х в ніч на четвер (за київським часом).

Зазначається, що ці удари здійснені у відповідь на необґрунтовану та продовжену агресію Ірану.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2064824143640502670