Інтерфакс-Україна
Події
00:54 11.06.2026

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

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Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про початок додаткових ударів по цілях в Ірані за наказом президента США, заявивши, що дії здійснюються в межах самооборони у відповідь на "необґрунтовану та тривалу агресію" з боку Тегерана.

"Центральне командування сил США сьогодні о 17:15 за східним часом розпочало додаткові удари в цілях самооборони по численних цілях в Ірані за вказівкою Головнокомандувача", – йдеться в повідомленні у соцмережі Х в ніч на четвер (за київським часом).

Зазначається, що ці удари здійснені у відповідь на необґрунтовану та продовжену агресію Ірану.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2064824143640502670

Теги: #іран #атака #сша

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