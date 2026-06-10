Уряд підтримав законопроєкт про утвердження української ідентичності як засади державної політики – Бідний

Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міністерством молоді та спорту законопроєкт, який закріплює утвердження української національної та громадянської ідентичності серед засад внутрішньої та зовнішньої політики держави, повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

"Уряд підтримав розроблений Міністерство молоді та спорту України законопроєкт, який закріплює утвердження української національної та громадянської ідентичності серед засад внутрішньої і зовнішньої політики держави", – написав він у Facebook.

Бідний зазначив, що після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення, стало очевидно, що українська ідентичність є питанням державної стійкості і безпеки.

"Хочемо на рівні закону зафіксувати те, над чим держава вже працює: громадянську освіту, національно-патріотичне і військово-патріотичне виховання, формування оборонної свідомості, громадянської стійкості та готовності до національного спротиву", – наголосив він.

Бідний також зазначив, що важливою є також взаємодія з українцями за кордоном. Він вважає, що законопроєкт має зафіксувати, що підтримка українців за кордоном це про збереження їхнього зв'язку з Україною, адже вони є амбасадорами України у світі.

"Це рішення має дати українцям більше опори – через громадянську освіту, спільні цінності, відчуття приналежності й готовність брати відповідальність за свою країну", – підкреслив він.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4456841641263791&id=100008139976794&mibextid=wwXIfr&rdid=QQpYQrTLRZhytJZi#