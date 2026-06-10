23:35 10.06.2026
Уже 12 постраждалих у Павлограді внаслідок російської атаки по багатоповерхівці
Уже 12 постраждалих осіб у Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російської атаки по багатоповерхівці, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
"У Павлограді вже 12 поранених через атаку росіян по багатоповерхівці", – написав він у Телеграм.
За його словами, в лікарні у важкому стані 75-річна жінка.
Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно.
Раніше Ганжа повідомляв про пошкоджений через російську атаку багатоповерховий будинок та виниклу пожежу.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/30073