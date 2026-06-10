Інтерфакс-Україна
Події
23:35 10.06.2026

Уже 12 постраждалих у Павлограді внаслідок російської атаки по багатоповерхівці

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Уже 12 постраждалих осіб у Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російської атаки по багатоповерхівці, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"У Павлограді вже 12 поранених через атаку росіян по багатоповерхівці", – написав він у Телеграм.

За його словами, в лікарні у важкому стані 75-річна жінка.

Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Далі лікуватимуться амбулаторно.

Раніше Ганжа повідомляв про пошкоджений через російську атаку багатоповерховий будинок та виниклу пожежу.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/30073

Теги: #удар #дніпропетровська #постраждалі

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