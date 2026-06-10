23:07 10.06.2026
Троє постраждалих унаслідок атаки ворожих КАБ на Запоріжчині
Троє людей постраждали внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Запорізькій області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Постраждали три людини через ворожу атаку по Запорізькому району", – написав він у Телеграм.
Федоров зазначив, що ворог атакував КАБами Новомиколаївку. Два чоловіки та жінка дістали поранень. Нині перебувають під наглядом медиків.
Також пошкоджені приватні будинки, автівка.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/41746