Інтерфакс-Україна
Події
23:07 10.06.2026

Троє постраждалих унаслідок атаки ворожих КАБ на Запоріжчині

1 хв читати

Троє людей постраждали внаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Запорізькій області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Постраждали три людини через ворожу атаку по Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворог атакував КАБами Новомиколаївку. Два чоловіки та жінка дістали поранень. Нині перебувають під наглядом медиків.

Також пошкоджені приватні будинки, автівка.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/41746

Теги: #постраждалі #запорізька #каб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 10.06.2026
Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району поранено 10 людей, за добу зафіксовано ударів по 46 населених пунктах

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району поранено 10 людей, за добу зафіксовано ударів по 46 населених пунктах

07:56 10.06.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

05:48 10.06.2026
У Харкові вже четверо постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже четверо постраждалих – Синєгубов

05:34 10.06.2026
Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

23:59 09.06.2026
МВА: Двоє чоловіків постраждали внаслідок дронової атаки в Центральному районі Херсона

МВА: Двоє чоловіків постраждали внаслідок дронової атаки в Центральному районі Херсона

22:50 09.06.2026
ДСНС: семеро людей, серед них двоє дітей, травмовані внаслідок атаки БпЛА по житловому будинку у Вільнянську

ДСНС: семеро людей, серед них двоє дітей, травмовані внаслідок атаки БпЛА по житловому будинку у Вільнянську

22:26 09.06.2026
У Харкові вже троє постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже троє постраждалих – Синєгубов

21:29 09.06.2026
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

21:21 09.06.2026
У Вільнянську внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє дітей та двоє дорослих

У Вільнянську внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє дітей та двоє дорослих

07:25 09.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 38 поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 38 поранених

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

ОСТАННЄ

Мешканець прикордоння Харківщини шпиталізований у важкому стані через підрив на міні

Директор УЦОЯО Вакуленко: аудіофрагмент, який поширюється в соцмережах, є змонтованим і не відповідає дійсності

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Кабмін призначив Філевську заступницею міністра культури

Трамп: США забезпечили прохід понад 100 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

Двоє підлітків постраждали внаслідок вибух невідомого предмету на Сумщині – ОВА

Відомо про п'яту постраждалу від удару по багатоповерхівці у Павлограді – ОВА

Четверо людей, серед них – підліток, поранено через ворожу атаку на Павлоград – ОВА

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Сибіга: 47 держав та ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ засудили атаку Росії на сховище ЦСВЯП України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА