Інтерфакс-Україна
Події
23:03 10.06.2026

Мешканець прикордоння Харківщини шпиталізований у важкому стані через підрив на міні

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У середу, близько 18:00, 56-річний мешканець Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області зазнав численних уламкових поранень унаслідок детонації ворожої міни, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Чоловік пересувався велосипедом по території селища і наїхав на вибухонебезпечний пристрій. Наразі його у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Лікарі намагаються врятувати життя чоловіка", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zadorenko_v/17898

Теги: #прикордоння #міна #харківська

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