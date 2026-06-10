Мешканець прикордоння Харківщини шпиталізований у важкому стані через підрив на міні

У середу, близько 18:00, 56-річний мешканець Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області зазнав численних уламкових поранень унаслідок детонації ворожої міни, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Чоловік пересувався велосипедом по території селища і наїхав на вибухонебезпечний пристрій. Наразі його у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Лікарі намагаються врятувати життя чоловіка", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/zadorenko_v/17898