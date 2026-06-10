Директор УЦОЯО Вакуленко: аудіофрагмент, який поширюється в соцмережах, є змонтованим і не відповідає дійсності

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Татьяна Вакуленко заявляє, що в соціальних мережах поширюється змонтований аудіофрагмент її розмови, де вона нібито використовує лихослів'я на адресу потенційної учасниці національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Цим повідомленням я, Тетяна Вакуленко, хочу зафіксувати свою позицію щодо аудіофрагмента, що шириться в мережі, де я буцімто використовую лихослів'я на адресу потенційної учасниці НМТ. Це аудіо є грубо змонтованим (що добре чути), тобто воно не є цілісним фрагментом моєї розмови з учасником діалогу, натомість реальна розмова нарізана в такий спосіб, щоб зруйнувати мою професійну репутацію, завдати мені особистої шкоди, а також негативно вплинути на репутацію Українського центру оцінювання якості освіти, який я очолюю. Наголошую, що ні в цій, ні в будь-якій іншій розмові я жодного разу не вживала образливих слів щодо особи, про яку йдеться в розмові на записі, чи будь-якого іншого учасника/учасниці тестування", – написала Вакуленко в мережі Facebook.

Вона зазначила, що уже звернулася до адвокатки і буде захищати свою честь і гідність у судовому порядку.

Також вона подасть звернення в поліцію про захист честі, гідності та ділової репутації, адже аудіофрагмент був свідомо сфабрикований.

"У мене є повний комплект документів щодо цього випадку, мені нічого приховувати, і я буду робити все від мене залежне, щоб ця справа набула розголосу й моя репутація залишалася незаплямованою", – написала вона.

Також вона розповіла щодо причин появи такого аудіофрагменту.

Зокрема, до апеляційної комісії УЦОЯО надійшла апеляційна заява про необхідність ухвалення позитивного рішення щодо реєстрації заявниці (дівчини) у додатковий період реєстрації і скасування рішення регламентної комісії при Київському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

"Заявниця просила зареєструвати її для участі в НМТ, стверджуючи, що вона реєструвалася під час основного періоду реєстрації та не змогла цього зробити через проблеми в системі реєстрації. У зверненні від адвокатського бюро як докази того, що потенційна учасниця вважає, що вона успішно зареєструвалася, додано скриншоти листування заявниці з її друзями, у яких підлітки спілкувалися російською мовою і використовували одне до одного звертання у формі лихослів'я", – розповіла директорка Центру.

В результаті вивчення інформації було виявлено, що дівчина не завантажила документи для реєстрації та не надіслала інформацію на обробку до регіонального центру у визначений термін.

У зв'язку з цим, Апеляційна комісія при УЦОЯО ухвалила рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви.

"5 червня до мене в месенджері особисто звернулася третя особа і попросила пояснити ситуацію. У розмові я повідомила, що апеляційна комісія вже ухвалила рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви, про що заявницю було повідомлено в установленому порядку", – розповіла вона.

За її словами, далі до неї подзвонив невідомий представник заявниці, який "принижував, називав ганьбою системи і української освіти".

"А головне, звідки ж узялися лихослів'я, які тепер "клеять до учасниці"? Під час спілкування з особою, я уточнювала, чому серед доказів, які адвокатське бюро просило долучити до апеляційної заяви, було наведено скрини листування підлітків із лихослів'ями. На жаль, я не записувала цю розмову, але переконана, що повна версія запису є в особи, яка імовірно, поширила грубо змонтоване, фрагментоване аудіо нашої розмови", – заявила Вакуленко.

Крім того, вона розповіла, що посприяти в цій ситуації її наразі просило уже щонайменше п'ятеро різних людей, а також прямо в приміщенні Верховної Ради чинний народний депутат.

"Вони всі говорили, що мова йде про доньку зниклого військовослужбовця. Маю зазначити, що в жодних поданих до УЦОЯО документах ані про те, що батько дівчини є військовослужбовцем, ані про те, що він зник безвісти, не йшлося. Якщо це так, звертаюся до зацікавлених сторін, які розуміють про кого йде мова, надати УЦОЯО підтвердження цих даних. Ми в УЦОЯО беремо такі факти до уваги", – додала вона.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FxXHwCu8C/?mibextid=wwXIfr