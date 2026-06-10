Інтерфакс-Україна
Події
22:31 10.06.2026

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

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Кілька варіантів підвищення грошового забезпечення військовослужбовців уже розроблені та перебувають на розгляді, водночас влада шукає механізми демобілізації для тих, хто служить із початку повномасштабної війни, повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"За дорученням президента триває робота над покращенням грошового забезпечення військовослужбовців. Уже розроблено й запропоновано кілька варіантів, які зараз розглядаються", – сказав Гнатов в інтерв'ю для Liga.net.

За його словами, наразі уряд працює над пошуком необхідних фінансових ресурсів для реалізації цих рішень. Ця робота триває, і, на думку Гнатова, найближчим часом ухвалять рішення, які дозволять покращити грошове забезпечення.

Він також повідомив, що розглядаються зміни до системи надбавок за виконання бойових завдань, насамперед для військових першого ешелону на передовій.

Коментуючи питання демобілізації, Гнатов сказав, що влада працює над механізмами звільнення зі служби військовослужбовців, які воюють із початку повномасштабної війни або мають тривалий строк служби.

Водночас він наголосив, що можливості для демобілізації безпосередньо залежать від темпів мобілізації.

"Чим вищими будуть показники призову, тим більше можливостей з'явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право", – пояснив начальник Генштабу.

За його словами, наразі розглядається кілька варіантів вирішення цього питання, а робота над ними триває.

Джерело: https://news.liga.net/ua/war/news/kerivnyk-henshtabu-rozpoviv-vid-choho-zalezhatyme-demobilizatsiia-viyskovykh

Теги: #демобілізація #зарплати #генштаб

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