Інтерфакс-Україна
Події
22:10 10.06.2026

Кабмін призначив Філевську заступницею міністра культури

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Кабінет міністрів призначив креативну директорку Українського інституту Тетяну Філевську заступницею міністра культури України, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Тетяна відповідатиме за міжнародну співпрацю, культурну дипломатію та розвиток креативних індустрій. Вона понад двадцять років працює у сфері культури, реалізовує міжнародні культурні проєкти, займається дослідженням українського мистецтва, зокрема спадщини Казимира Малевича, та розвитком культурної дипломатії України у світі", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, до цього Філевська обіймала посаду креативної директорки Українського інституту, працювала в Мистецькому Арсеналі, Платформі культурних ініціатив ІЗОЛЯЦІЯ, фонді сучасного мистецтва ЕЙДОС та інших культурних інституціях.

Бережна додала, що відтепер команда заступників Мінкультури повністю сформована.

"Попереду багато спільної роботи – від розвитку культурної дипломатії та міжнародних партнерств до захисту культурної спадщини, цифровізації культури, підтримки українських митців, культурних інституцій і креативного підприємництва", – написала вона.

Крім новопризначеної Філевську, заступниками Бережної працюють Євген Лавров, Богдана Лаюк, Анастасія Бондар, Наталія Мовшович, а також перший заступник Іван Вербицький і державний секретар міністерства Володимир Левчук.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/196XjmBfCy/?mibextid=wwXIfr

Теги: #кабмін #мінкультури #заступник

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