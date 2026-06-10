Трамп: США забезпечили прохід понад 100 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові виконали секретну місію із забезпечення безпечного проходу комерційних суден через Ормузьку протоку, завдяки чому на світові ринки доставлено понад 100 млн барелів нафти та забезпечено прохід більш як 200 суден.

"Минулого місяця я доручив нашим чудовим американським збройним силам виконати секретну місію з підтримки нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку. Сьогодні я радий оголосити, що завдяки цим зусиллям понад 100 мільйонів барелів нафти пройшли через протоку на відкритий ринок", – написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що понад 200 комерційних суден безпечно пройшли протокою. За його словами, ці "надзвичайно успішні" зусилля стали можливими завдяки тому, що Сполучені Штати Америки контролюють Ормузьку протоку, а не Іран.

"Їхні військові зазнали поразки, а їхня економіка втрачена. Для Ірану все скінчено!", – наголосив американський президент.