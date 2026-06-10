Інтерфакс-Україна
Події
21:21 10.06.2026

Трамп: США забезпечили прохід понад 100 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

1 хв читати
Трамп: США забезпечили прохід понад 100 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові виконали секретну місію із забезпечення безпечного проходу комерційних суден через Ормузьку протоку, завдяки чому на світові ринки доставлено понад 100 млн барелів нафти та забезпечено прохід більш як 200 суден.

"Минулого місяця я доручив нашим чудовим американським збройним силам виконати секретну місію з підтримки нафтових танкерів та інших комерційних суден через Ормузьку протоку. Сьогодні я радий оголосити, що завдяки цим зусиллям понад 100 мільйонів барелів нафти пройшли через протоку на відкритий ринок", – написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що понад 200 комерційних суден безпечно пройшли протокою. За його словами, ці "надзвичайно успішні" зусилля стали можливими завдяки тому, що Сполучені Штати Америки контролюють Ормузьку протоку, а не Іран.

"Їхні військові зазнали поразки, а їхня економіка втрачена. Для Ірану все скінчено!", – наголосив американський президент.

 

Теги: #нафта #сша #трамп #ормузька_протока #проходження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 10.06.2026
МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

14:22 10.06.2026
Трамп: Іран занадто довго обговорює угоду зі США, їм доведеться заплатити за це

Трамп: Іран занадто довго обговорює угоду зі США, їм доведеться заплатити за це

07:44 10.06.2026
США завдали ударів по іранських системах ППО та радіолокації в районі Ормузької протоки – ЗМІ

США завдали ударів по іранських системах ППО та радіолокації в районі Ормузької протоки – ЗМІ

06:00 10.06.2026
Трамп про збиття ударного гелікоптера США: Я вважаю, що дуже важливо дати відповідь

Трамп про збиття ударного гелікоптера США: Я вважаю, що дуже важливо дати відповідь

01:16 10.06.2026
Центком: США завдали ударів по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера Apache

Центком: США завдали ударів по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера Apache

23:52 09.06.2026
Надводний безпілотник уперше використали для порятунку двох пілотів біля узбережжя Оману – ЗМІ

Надводний безпілотник уперше використали для порятунку двох пілотів біля узбережжя Оману – ЗМІ

09:37 09.06.2026
Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

13:12 08.06.2026
Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

Трамп закликав Ізраїль та Іран припинити бойові дії

23:37 05.06.2026
Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

19:04 03.06.2026
Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

Нетаньягу вважає, що можна знайти маршрути постачання нафти в обхід Ормузької протоки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

ОСТАННЄ

Двоє підлітків постраждали внаслідок вибух невідомого предмету на Сумщині – ОВА

Відомо про п'яту постраждалу від удару по багатоповерхівці у Павлограді – ОВА

Четверо людей, серед них – підліток, поранено через ворожу атаку на Павлоград – ОВА

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

Сибіга: 47 держав та ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ засудили атаку Росії на сховище ЦСВЯП України

Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

Свириденко: В Україні запровадять градацію штрафів та посилять відповідальність для системних порушників

Зеленський призначив 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ

Освітній омбудсмен просить владу Одеси і області повідомити, чи розглядалося питання проведення НМТ в укриттях

Двоє людей дістали поранення через удари ворожих БпЛА по Дніпропетровщині за день – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА