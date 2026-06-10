Двоє підлітків постраждали внаслідок вибух невідомого предмету на Сумщині – ОВА

Двоє підлітків на Сумщині постраждали внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Конотопській громаді діти знайшли невідомі предмети та, ймовірно з цікавості, вирішили кинути їх у багаття. Стався вибух. Унаслідок цього травмувалися 11-річний та 15-річний хлопці", – написав він у Телеграмі.

За його словами, їхньому життю зараз нічого не загрожує. Молодший хлопець уже вдома, старший ще перебуває під наглядом медиків.