Відомо про п'яту постраждалу від удару по багатоповерхівці у Павлограді – ОВА

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Стало відомо про п'яту постраждалу через російський удар по багатоповерховому житловому будинку у Павлограді, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Павлоград. До лікарні доставили 75-річну жінку. Вона у важкому стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу", – повідомив він у телеграмі.

Раніше повідомлялось про чотирьох постраждалих, серед них – 13-річний підліток.