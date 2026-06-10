Четверо людей, серед них – підліток, поранено через ворожу атаку на Павлоград – ОВА

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Чотири людини, серед них – 13-річний хлопець, зазнали поранень через російську атаку на Павлоград, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень через ворожу атаку на Павлоград. Це 13-річний хлопчик і чоловіки 43, 44 та 79 років", – написав він у Телеграмі.

За його словами, всі постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Раніше Ганжа повідомляв про пошкоджений через російську атаку багатоповерховий будинок та виниклу пожежу.