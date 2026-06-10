Інтерфакс-Україна
Події
20:33 10.06.2026

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

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Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд
Фото: https://14reg.army

Президент України Володимир Зеленський прокоментував встановлення 11 червня Днем Сил безпілотних систем Збройних сил України, зазначивши, що вперше у світі саме в Україні створили такий рід сил, і саме українці довели, що завдяки технологічності, креативності та сміливості можна змінювати характер війни.

"Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже $40 млрд... СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки: російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу", – сказав він під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський подякував воїнам та усім підрозділам Сил оборони та безпеки України, які "спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні".

 

Теги: #сбс #президент

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