Сибіга: 47 держав та ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ засудили атаку Росії на сховище ЦСВЯП України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення Раді керуючих МАГАТЕ із засудженням атаки Росії на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива України поблизу Чорнобильської АЕС, зазначивши, що "настав час вжити заходів, щоб зупинити ядерний шантаж Росії".

"Сьогодні 47 держав та ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ засудили атаку Росії на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива України поблизу Чорнобильської АЕС. Сигнал чіткий: Росія продовжує підривати ядерну безпеку та захищеність через свою незаконну війну проти України. Я дякую нашим партнерам за їхню непохитну підтримку. Зараз настав час вжити заходів, щоб зупинити ядерний шантаж Росії", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга закликав посилити тиск на агресора, щоб припинити удари по українських мирних жителях і ядерній інфраструктурі та повернути Запорізьку АЕС її законному власнику – Україні.