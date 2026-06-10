Російські БпЛА атакували два цивільних торговельних судна у Чорному морі

Російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна під прапорами Панами та Барбадосу у Чорному морі, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

"Судно під прапором Панами слідувало до порту Одещини для навантаження металу. На борту виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована силами екіпажу. Також постраждало судно під прапором Барбадосу, що перевозило пшеницю", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією міністерства, ніхто не постраждав. Обидва судна залишаються в морехідному стані та продовжили рух за маршрутом.

"Чергові атаки по цивільному судноплавству вкотре підтверджують, що Росія свідомо загрожує безпеці морської логістики. Попри це, український морський коридор продовжує працювати та забезпечувати експорт продукції та глобальну продовольчу безпеку", – зазначили у міністерстві.