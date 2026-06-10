Свириденко: В Україні запровадять градацію штрафів та посилять відповідальність для системних порушників

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко та урядовцями проєкти змін у законодавстві, які покликані підвищити безпеку на дорогах країни.

"Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників", – написала вона у Телеграмі.

Як пояснила прем'єрка, нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху.

"За останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше десяти разів за рік. Майже 12,5 тисячі – більше двадцяти разів", – акцентувала Свириденко.

Свириденко очікує, що найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції з народними депутатами.

Окремо Кабінет міністрів працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень.

"Сьогодні на дорогах працює близько 377 камер. Плануємо збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів. Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил", – зауважила прем'єрка.

Також уряд готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. "Кількість ДТП протягом п'яти місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%. Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху", – зазначила Свириденко.