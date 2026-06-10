Інтерфакс-Україна
Події
19:01 10.06.2026

Зеленський призначив 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ

1 хв читати
Зеленський призначив 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення 11 червня Днем Сил безпілотних систем Збройних сил України.

"Ураховуючи роль Сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня", – йдеться у тексті указу.

Відповідний указ №485/2026 опублікований на сайті Офісу президента України.

Теги: #день_сил_безпілотних_систем_зсу #указ #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 10.06.2026
Речник МЗС закликав не політизувати питання логістики президента України

Речник МЗС закликав не політизувати питання логістики президента України

20:00 08.06.2026
Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

Зеленський зустрівся с королем Чарльзом ІІІ

22:30 07.06.2026
Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

Зеленський заявив, що найшвидшим шляхом може бути "заморозка" ситуації на поточних позиціях із подальшим переходом до дипломатії

00:03 07.06.2026
Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

Президент Румунії покладає відповідальність за інцидент з морським дроном на Росію як державу-агресора

00:58 06.06.2026
Зеленський створив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів, полонених та зниклих безвісти, яку очолив Буданов – указ

Зеленський створив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів, полонених та зниклих безвісти, яку очолив Буданов – указ

12:38 30.05.2026
Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з рішеннями Євросоюзу

19:11 29.05.2026
Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

11:48 27.05.2026
Президент присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ

Президент присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ

13:33 26.05.2026
Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" містам Будапешт, Гданськ, Таллінн та Сен-Жермен-ан-Ле

ВАЖЛИВЕ

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

ОСТАННЄ

Свириденко: В Україні запровадять градацію штрафів та посилять відповідальність для системних порушників

Освітній омбудсмен просить владу Одеси і області повідомити, чи розглядалося питання проведення НМТ в укриттях

Двоє людей дістали поранення через удари ворожих БпЛА по Дніпропетровщині за день – ОВА

Росія дроном атакувала територію вокзалу у Сумах, внаслідок чого сталося загорання даху вагона – "Укрзалізниця"

Заступник голови ОП Татаров програв суд проти ексдиректора НАБУ Ситника – ЦПК

Мінспорту: 80 молодіжних проєктів отримають фінансування на 20 млн грн

"Енергоатом" створює систему повідомлень про порушення в компанії – голова наглядради

В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА

НАТО тісно співпрацює з союзниками, щоб результативно вирішувати проблеми з БпЛА

Поліція розслідує подвійне вбивство у Вінниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА