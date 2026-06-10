19:01 10.06.2026
Зеленський призначив 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення 11 червня Днем Сил безпілотних систем Збройних сил України.
"Ураховуючи роль Сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня", – йдеться у тексті указу.
Відповідний указ №485/2026 опублікований на сайті Офісу президента України.