Освітній омбудсмен просить владу Одеси і області повідомити, чи розглядалося питання проведення НМТ в укриттях

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик просить владу Одеси і Одеської області повідомити, чи розглядалося питання можливості проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) в укриттях.

"Одеса – одне з тих міст, яке часто піддається обстрілам, тому обласна адміністрація спільно з відповідальними місцевими органами, відповідно до своїх обов’язків, мали б забезпечити у більшості випадків організацію НМТ саме в укриттях. Адже є достатньо місць в укриттях закладів освіти, де можливо облаштувати робочі місця з комп’ютерною технікою", – написала Лещик в мережі Facebook.

У зв’язку з цим, освітній омбудсмен для з’ясування обставин планування та організації проведення НМТ у 2026 році направила запит до Одеської обласної державної адміністрації та в.о. одеського міського голови з проханням повідомити, чи розглядалося питання можливості проведення НМТ в укриттях.

"У зазначеному запиті також висловила прохання надати інформацію, зокрема, про причини, з яких проведення НМТ безпосередньо в укриттях не було заплановано, а також окремо зазначити, які саме правові, організаційні, технічні, безпекові, матеріально-технічні або інші обставини перешкоджали чи унеможливлювали організацію проведення НМТ в укриттях та які заходи були передбачені для забезпечення безпеки учасників тестування під час повітряної тривоги або виникнення іншої загрози їхньому життю та здоров’ю", – розповіла вона.

Раніше в середу директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що лише третина тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) в Одеській області розташована в укриттях.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 8 червня через повітряну тривогу на Одещині, складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Водночас освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що наразі забезпечити сховищами абсолютно всіх учасників НМТ в Одесі немає можливості, але над вирішення проблеми на 2027р потрібно подумати.

Міністерство освіти і науки заявило, що учасникам НМТ, який був зірваний через довгу повітряну тривогу в Одеській області, пропонували написати заяву для участі в додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування.