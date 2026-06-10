Інтерфакс-Україна
Події
18:57 10.06.2026

Освітній омбудсмен просить владу Одеси і області повідомити, чи розглядалося питання проведення НМТ в укриттях

2 хв читати
Освітній омбудсмен просить владу Одеси і області повідомити, чи розглядалося питання проведення НМТ в укриттях
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик просить владу Одеси і Одеської області повідомити, чи розглядалося питання можливості проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) в укриттях.

"Одеса – одне з тих міст, яке часто піддається обстрілам, тому обласна адміністрація спільно з відповідальними місцевими органами, відповідно до своїх обов’язків, мали б забезпечити у більшості випадків організацію НМТ саме в укриттях. Адже є достатньо місць в укриттях закладів освіти, де можливо облаштувати робочі місця з комп’ютерною технікою", – написала Лещик в мережі Facebook.

У зв’язку з цим, освітній омбудсмен для з’ясування обставин планування та організації проведення НМТ у 2026 році направила запит до Одеської обласної державної адміністрації та в.о. одеського міського голови з проханням повідомити, чи розглядалося питання можливості проведення НМТ в укриттях.

"У зазначеному запиті також висловила прохання надати інформацію, зокрема, про причини, з яких проведення НМТ безпосередньо в укриттях не було заплановано, а також окремо зазначити, які саме правові, організаційні, технічні, безпекові, матеріально-технічні або інші обставини перешкоджали чи унеможливлювали організацію проведення НМТ в укриттях та які заходи були передбачені для забезпечення безпеки учасників тестування під час повітряної тривоги або виникнення іншої загрози їхньому життю та здоров’ю", – розповіла вона.

Раніше в середу директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявила, що лише третина тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) в Одеській області розташована в укриттях.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 8 червня через повітряну тривогу на Одещині, складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Водночас освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що наразі забезпечити сховищами абсолютно всіх учасників НМТ в Одесі немає можливості, але над вирішення проблеми на 2027р потрібно подумати.

Міністерство освіти і науки заявило, що учасникам НМТ, який був зірваний через довгу повітряну тривогу в Одеській області, пропонували написати заяву для участі в додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування.

Теги: #нмт #одеса #лещик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 10.06.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: Не було жодного року, коли питання формату вступних випробувань не турбували громадськість

Директорка УЦОЯО Вакуленко: Не було жодного року, коли питання формату вступних випробувань не турбували громадськість

13:03 10.06.2026
Вакуленко просить нардепів допомогти розширити мережу центрів НМТ в укриттях

Вакуленко просить нардепів допомогти розширити мережу центрів НМТ в укриттях

12:31 10.06.2026
Бережна підтримує обов'язковість математики в НМТ

Бережна підтримує обов'язковість математики в НМТ

10:03 10.06.2026
Міносвіти щодо НМТ в Одесі: Учасникам пропонували участь у додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування

Міносвіти щодо НМТ в Одесі: Учасникам пропонували участь у додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування

09:41 10.06.2026
Освітній омбудсмен: Чи можливо у 2027р. забезпечити в Одесі НМТ в укриттях для всіх – це завдання "із зірочкою"

Освітній омбудсмен: Чи можливо у 2027р. забезпечити в Одесі НМТ в укриттях для всіх – це завдання "із зірочкою"

05:14 10.06.2026
В Одесі внаслідок ворожої атаки вигоріла квартира, постраждала 46-річна жінка – МВА

В Одесі внаслідок ворожої атаки вигоріла квартира, постраждала 46-річна жінка – МВА

02:35 10.06.2026
Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників, пошкоджено два житлові будинки

Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників, пошкоджено два житлові будинки

09:43 08.06.2026
В Одесі троє постраждалих від атаки ворожого дрона, двоє у важкому стані

В Одесі троє постраждалих від атаки ворожого дрона, двоє у важкому стані

06:57 06.06.2026
В Одесі загинула 11-річна дівчинка, яка впала з даху багатоповерхівки – поліція

В Одесі загинула 11-річна дівчинка, яка впала з даху багатоповерхівки – поліція

13:24 05.06.2026
В Україні запровадять експериментальний проєкт з використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ-Одеса-Київ – Мінрозвитку

В Україні запровадять експериментальний проєкт з використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ-Одеса-Київ – Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

ОСТАННЄ

Свириденко: В Україні запровадять градацію штрафів та посилять відповідальність для системних порушників

Зеленський призначив 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ

Двоє людей дістали поранення через удари ворожих БпЛА по Дніпропетровщині за день – ОВА

Росія дроном атакувала територію вокзалу у Сумах, внаслідок чого сталося загорання даху вагона – "Укрзалізниця"

Заступник голови ОП Татаров програв суд проти ексдиректора НАБУ Ситника – ЦПК

Мінспорту: 80 молодіжних проєктів отримають фінансування на 20 млн грн

"Енергоатом" створює систему повідомлень про порушення в компанії – голова наглядради

В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА

НАТО тісно співпрацює з союзниками, щоб результативно вирішувати проблеми з БпЛА

Поліція розслідує подвійне вбивство у Вінниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА