Інтерфакс-Україна
Події
18:47 10.06.2026

Двоє людей дістали поранення через удари ворожих БпЛА по Дніпропетровщині за день – ОВА

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Двоє людей дістали поранення через удари ворожих БпЛА по Дніпропетровщині за день – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Дві людини зазнали поранень через більш ніж 50 атак російських безпілотників за день, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Цілили росіяни й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджені інфраструктура та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 35 і 41 років. Лікуватимуться амбулаторно", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Понівечені підприємство, автомобільна майстерня, заправка, приватні будинки та автівки.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Роздорській та Миколаївській громадах. Зруйнований приватний будинок.

Теги: #дніпропетровщина #атаки_рф

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