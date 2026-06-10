Інтерфакс-Україна
Події
18:34 10.06.2026

Росія дроном атакувала територію вокзалу у Сумах, внаслідок чого сталося загорання даху вагона – "Укрзалізниця"

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Росія дроном атакувала територію вокзалу у Сумах, внаслідок чого сталося загорання даху вагона – "Укрзалізниця"
Фото: Укрзалізниця

Ворожий БПЛА атакував територію вокзалу в Сумах, унаслідок його збиття уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів та спричинили загоряння даху останнього вагона, йдеться у повідомленні компанії у середу.

"Шахед був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів. Як результат – загоряння даху останнього вагона", – повідомила "Укрзалізниця" у Телеграм.

За даними компанії, пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті.

В "Укрзалізниці" додали, що станом на зараз поїзд відправився та рухається із затримкою у п’ять годин.

"Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку", – наголосили у компанії.

Теги: #атаки_рф #вокзал #укрзалізниця #суми

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