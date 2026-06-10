Заступник голови ОП Татаров програв суд проти ексдиректора НАБУ Ситника – ЦПК

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров остаточно програв апеляцію у справі про "захист честі та гідності" проти Артема Ситника та "Суспільного мовлення", повідомляє Центр протидії корупції.

Мова йде про справу щодо коментаря, який Ситник зробив у 2020 році.

"Апеляція констатувала: ексочільник НАБУ коментував офіційну діяльність бюро, як посадова особа, тому позов до нього, як до фізичної особи – є безпідставним", – йдеться у повідомленні.

Рішення прийняли судді Дар’я Таргоній (головуюча), Олена Борисова та Світлана Голуб.

Інтереси Артема Ситника в суді захищав адвокат Олексій Бойко, який також є й адвокатом ГО "Центр протидії корупції".

Раніше, у грудні 2020 року Артем Ситник в інтерв’ю заявив, що Татаров за часів роботи в "Укрбуді" разом із Микитасем давав хабар паркомісцем керівнику експертної установи МВС за "правильну" експертизу.

Після цього Татаров подав позов до Шевченківського райсуду Києва з вимогою спростувати цю інформацію та стягнути 1 гривню "моральної шкоди".

6 травня 2025 року суддя Шевченківського районного суду Дмитро Мальцев задовольнив позов.

Проте, 27 травня 2026 року Київський апеляційний суд повністю скасував рішення першої інстанції та відмовив Татарову в позові.