Інтерфакс-Україна
Події
17:21 10.06.2026

Мінспорту: 80 молодіжних проєктів отримають фінансування на 20 млн грн

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Мінспорту: 80 молодіжних проєктів отримають фінансування на 20 млн грн
Фото: Unsplash

Міністерство молоді та спорту України разом із Українським молодіжним фондом оголосили результати конкурсного відбору за напрямом "Розширення участі молоді у суспільному житті та зміцнення соціальної згуртованості".

"Загальний обсяг фінансування цього напряму становить 20 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на реалізацію ініціатив, що посилюють участь молоді в житті громад, розвивають локальні спільноти та сприяють соціальній єдності в країні", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що на розгляд було подано 455 заявок, серед яких 218 надійшло від фізичних осіб та 237 від юридичних осіб. 

"Усі відібрані ініціативи пройшли ретельний відбір щодо відповідності пріоритетам державної молодіжної політики. Оцінювання відбувалося у кілька етапів за участі 60 незалежних експертів, що забезпечило максимальну прозорість, об’єктивність та високу якість відбору", – розповіли у відомстві. 

За підсумками конкурсу фінансування отримають 80 кращих проєктів, зокрема 32 ініціативи від фізичних осіб та 48 від юридичних осіб.

Зокрема, серед проєктів-переможців найчастіше зустрічаються ініціативи, спрямовані на створення сучасних коворкінгів, молодіжних просторів та хабів у громадах, а також на розвиток молодіжного лідерства, навичок адвокації та громадянської активності. 

Також значна увага приділена посиленню соціальної згуртованості через міжрегіональні обміни та взаємодію спільнот, розвиток волонтерського руху, екоактивізму та культури взаємодопомоги.

Крім цього, підтримані проєкти передбачають впровадження неформальної освіти, створення медіалабораторій, грантових шкіл та використання сучасних цифрових інструментів для молоді.

В Мінспорту зазначили, що реалізація цих ініціатив триватиме у період з червня по жовтень 2026 року та охопить 21 область України.

Проєкти будуть втілені у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Теги: #мінспорту #фінансування

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