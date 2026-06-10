Інтерфакс-Україна
Події
17:14 10.06.2026

"Енергоатом" створює систему повідомлень про порушення в компанії – голова наглядради

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"Енергоатом" створює систему повідомлень про порушення в компанії – голова наглядради
Фото: https://t.me/energoatom_ua

АТ "НАЕК "Енергоатом" працює над створенням спеціального каналу зв’язку – системи повідомлення про порушення, з метою всебічного та належного аналізу і оцінки кожного окремого виявленого факту чи ситуації.

"Тимчасово, на період до повноцінного запуску такої системи повідомлень, товариством створено окрему захищену електронну поштову скриньку для отримання повідомлень від працівників, постачальників, контрагентів та інших заінтересованих осіб", – повідомили в компанії з посиланням на відповідну заяву голови Наглядової ради (НР) "Енергоатома" Руміна Велші в середу.

Скринька створена для отримання повідомлень щодо можливих порушень законодавства; випадків шахрайства, корупції або зловживань; конфліктів інтересів; порушень внутрішніх політик і процедур товариства; ризиків для безпеки, доброчесності або належного управління; а також інших неправомірних дій чи обставин.

Як зазначив Велші, з метою забезпечення незалежного та неупередженого розгляду повідомлень доступ до вказаної поштової скриньки матиме обмежене коло осіб із кола внутрішніх та зовнішніх спеціалістів, уповноважених на первинну обробку та надання пропозицій щодо реагування.

Інші працівники, посадові особи та керівники товариства доступу до цієї поштової скриньки не матимуть.

"Усі повідомлення розглядатимуться належним чином та з дотриманням вимог щодо конфіденційності", – наголосив голова НР.

За його словами, Наглядрада заохочує повідомляти про будь-які добросовісні підозри щодо можливих порушень або ризиків.

"Повідомлення про проблему не є проявом нелояльності до колег чи товариства. Навпаки, це відповідальна поведінка, яка сприяє захисту інтересів товариства, його працівників та всіх заінтересованих сторін", – зазначив він.

Велші пояснив, що саме безпосередні учасники операційних та бізнес процесів найкраще бачать процеси, які відбуваються в компанії, та можуть першими помітити ситуації, що потребують уваги або реагування.

"НР підтримує створення середовища, в якому кожен може безпечно та добросовісно повідомляти про обставини, що можуть завдати шкоди товариству, його працівникам, партнерам, репутації чи інтересам держави", – доповнив він.

Теги: #порушення #енергоатом

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