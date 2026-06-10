Інтерфакс-Україна
Події
17:07 10.06.2026

В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА

1 хв читати
В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

В Херсоні у лікарні помер 61-річний чоловік, який постраждав через російську атаку на автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді 5 червня, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились надто тяжкими", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 5 червня армія рф завдала дронового удару по АЗС у с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок атаки безпілотником типу "Shahed" загинула 35-річна працівниця станції, ще дев’ятеро мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теги: #херсон #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 10.06.2026
Дитину поранено через російський обстріл Херсону – МВА

Дитину поранено через російський обстріл Херсону – МВА

15:22 10.06.2026
Чоловік, який загинув в середу в Херсоні, був працівником енергетичної компанії – прокуратура

Чоловік, який загинув в середу в Херсоні, був працівником енергетичної компанії – прокуратура

14:37 10.06.2026
В Херсоні внаслідок російського удару загинула людина – МВА

В Херсоні внаслідок російського удару загинула людина – МВА

14:28 10.06.2026
Росіяни вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури в Сумах, двоє людей постраждали – мерія

Росіяни вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури в Сумах, двоє людей постраждали – мерія

06:10 10.06.2026
У результаті вечірньої атаки БпЛА в Херсоні постраждала 63-річна жінка

У результаті вечірньої атаки БпЛА в Херсоні постраждала 63-річна жінка

23:59 09.06.2026
МВА: Двоє чоловіків постраждали внаслідок дронової атаки в Центральному районі Херсона

МВА: Двоє чоловіків постраждали внаслідок дронової атаки в Центральному районі Херсона

18:46 09.06.2026
У Харкові постраждала жінка внаслідок удару БпЛА по центру міста

У Харкові постраждала жінка внаслідок удару БпЛА по центру міста

03:21 08.06.2026
У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 41-річний чоловік – МВА

ВАЖЛИВЕ

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

ОСТАННЄ

НАТО тісно співпрацює з союзниками, щоб результативно вирішувати проблеми з БпЛА

Поліція розслідує подвійне вбивство у Вінниці

СБУ: Скеровано до суду справу російського актора-пропагандиста Бориса Корчевнікова

Проблема з перекосом кількості чоловіків 25+ у вишах майже вирішена, диспропорція є в аспірантурі – голова НАЗЯВО

Викрито масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з в/ч Харківської області- НАБУ

Мінсоцполітики: Після 10 червня оцифрування трудових книжок продовжиться, страховий стаж не зникне

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ

Двоє іноземців, які вчиняли підпали на заході України, отримали по 12 років позбавлення волі

На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА