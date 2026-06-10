В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

В Херсоні у лікарні помер 61-річний чоловік, який постраждав через російську атаку на автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді 5 червня, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились надто тяжкими", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 5 червня армія рф завдала дронового удару по АЗС у с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок атаки безпілотником типу "Shahed" загинула 35-річна працівниця станції, ще дев’ятеро мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.