НАТО тісно співпрацює з союзниками, щоб результативно вирішувати проблеми з БпЛА

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Північноатлантичний Альянс тісно співпрацює із союзниками, щоб "ефективно та результативно" протидіяти інцидентам із безпілотними літальними та морськими апаратами вздовж східного флангу, заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

"Як прямий наслідок триваючої війни Росії проти України, ми спостерігаємо зростання кількості інцидентів із безпілотними літальними апаратами вздовж нашого східного флангу – як у повітрі, так і на морі. НАТО тісно співпрацює з нашими союзниками, щоб і надалі ефективно та результативно вирішувати цю проблему, зокрема в рамках сьогоднішніх обговорень у Північноатлантичній раді, присвячених безпеці в Чорноморському регіоні", – написала вона у соцмережі Х.