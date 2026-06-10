Інтерфакс-Україна
Події
17:04 10.06.2026

НАТО тісно співпрацює з союзниками, щоб результативно вирішувати проблеми з БпЛА

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НАТО тісно співпрацює з союзниками, щоб результативно вирішувати проблеми з БпЛА
Фото: https://x.com/NATOpress

Північноатлантичний Альянс тісно співпрацює із союзниками, щоб "ефективно та результативно" протидіяти інцидентам із безпілотними літальними та морськими апаратами вздовж східного флангу, заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

"Як прямий наслідок триваючої війни Росії проти України, ми спостерігаємо зростання кількості інцидентів із безпілотними літальними апаратами вздовж нашого східного флангу – як у повітрі, так і на морі. НАТО тісно співпрацює з нашими союзниками, щоб і надалі ефективно та результативно вирішувати цю проблему, зокрема в рамках сьогоднішніх обговорень у Північноатлантичній раді, присвячених безпеці в Чорноморському регіоні", – написала вона у соцмережі Х.

Теги: #нато #еллісон_гарт #бпла

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