Поліція розслідує подвійне вбивство у Вінниці

Поліція встановлює обставини загибелі двох осіб у Вінниці, повідомив відділ комунікації поліції Вінниччині.

"10 червня вдень в поліцію зателефонували очевидці події, що сталася на вул. Привокзальній. За попередньою інформацією, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, під час якого він завдав знайомій ножових поранень. Від отриманих травм потерпіла померла. Після цього чоловік цим же ножем спричинив смертельні тілесні ушкодження й собі", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби поліції.

Усі обставини встановлюються.