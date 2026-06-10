Інтерфакс-Україна
Події
16:37 10.06.2026

СБУ: Скеровано до суду справу російського актора-пропагандиста Бориса Корчевнікова

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СБУ: Скеровано до суду справу російського актора-пропагандиста Бориса Корчевнікова

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на московського пропагандиста Бориса Корчевнікова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

"Підсанкційний фігурант відомий як колишній актор серіалу "Кадети", а нині є керівником прокремлівського телеканалу "Спас" та ведучим медійних проєктів країни-агресора", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Як з’ясувало розслідування, він регулярно використовує підконтрольні інформаційні ресурси для підтримки повномасштабного вторгнення РФ.

"У телеефірах Корчевніков виправдовував воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України, а також закликав до захоплення нашої держави. Також встановлено, що фігурант неодноразово відвідував тимчасово захоплені території нашої держави. Під час таких "гастролей" протягом 2022-2023 років він брав участь у пропагандистських заходах кремля на підтримку місцевих окупаційних адміністрацій", – розповіли у спецслужбі.

За матеріалами Служби безпеки Корчевніков обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації); ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Оскільки обвинувачений перебуває на території РФ та ухиляється від правосуддя, вживаються заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #агресія_рф #суд #сбу #пропагандист

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