Проблема з перекосом кількості чоловіків 25+ у вишах майже вирішена, диспропорція є в аспірантурі – голова НАЗЯВО

Фото: Андрій Бутенко у Facebook

Проблема з перекосом кількості чоловіків 25+ в закладах вищої освіти в Україні майже вирішена, зберігається диспропорція на освітньо-науковому рівні, повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.

"Правильно зазначає керівництво Міністерства освіти – у нас майже уже вирішена проблема щодо перекосів в особах двадцятип’ятирічного віку. Вона, звичайно є, порівняно з 2021 роком, але уже не така очевидна. Якщо ми не беремо до уваги третій рівень освіти – доктори філософії, де дуже видно демографічний перекос. Наразі лише 15% здобувачів є жінками. Тобто 85% здобувачів третього рівня у нас чоловіки. До 2022 року це завжди коливалося в межах 50%", – сказав він на Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в середу, презентуючи доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2025 році. Зазначається, що середній вік здобувачів освіти на бакалаврському рівні складає 22 роки, на магістерському рівні – 27 років і на освітньо-науковому рівні – 35 років.

Що стосується розподілу чоловіків і жінок, то на молодшому бакалаврі жінки складають 93,8%, на бакалаврському рівні – 49,5%, на магістерському – 51,4%, на освітньо-науковому – 15,3% і на освітньо-творчому – 34%.

Як повідомлялося, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляв, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.

8 червня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.