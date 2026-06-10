Викрито масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з в/ч Харківської області- НАБУ

НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання військового майна за участю заступника командира однієї з військових частин Харківської області.

"Наразі про підозру повідомили: колишньому заступнику командира в/ч – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ст. 366-3 (недекларування) КК України; організатору схеми – ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України", – повідомляє НАБУ.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років група компаній і ФОПів, фактично підконтрольна двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на суму понад 350 млн грн. Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківської області. На початку повномасштабного вторгнення воно було списане як "знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів".

Реалізації схеми сприяв колишній заступник командира військової частини, який систематично ухилявся від обліку та збереження ввіреного йому військового майна. За даними правоохоронців, за це він отримав від організатора схеми неправомірну вигоду у прихованій формі (у вигляді оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування на суму щонайменше 2,8 млн грн).

Слідство триває. Встановлюються інші можливі учасники злочину.