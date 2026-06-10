Інтерфакс-Україна
Події
15:22 10.06.2026

Чоловік, який загинув в середу в Херсоні, був працівником енергетичної компанії – прокуратура

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Чоловік, який загинув в середу в Херсоні, був працівником енергетичної компанії – прокуратура
Фото: Херсонська ОВА

В Херсоні встановили особу чоловіка, який загинув внаслідок удару по Корабельному району міста, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ним виявився 39-річний працівник одного з обласних комунальних підприємств. Чоловік потрапив під удар російського БпЛА під час виконання своїх професійних обов’язків. Це черговий доказ терористичної суті росіян, які цілеспрямовано скеровують дрони на цивільних фахівців, які підтримують життєдіяльність громад", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що чоловік працював в енергетичній компанії.

"У момент атаки чоловік виконував аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

За фактом удару, що призвів до загибелі цивільного, розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями рф.

Теги: #херсон #атаки_рф

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