Інтерфакс-Україна
Події
15:19 10.06.2026

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

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МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"
Фото: МЗС України

Україна завжди підтримує проведення зустрічей з американською стороною, але графіки лідерів на саміті G7 у Франції ще узгоджуються, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується контактів зі Сполученими Штатами. Мабуть, ще ранувато говорити, тому що узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а й різних лідерів. Але ми завжди за контакти з американською стороною", – заявив Тихий.

Він нагадав, що вчора відбувся контакт президента Володимира Зеленського зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Була розмова, намагаємося вийти на хороші, великі новини, якраз в районі саміту G7. Не буду поки заходити глибше в деталі. І, звісно, якщо була би змога організувати зустріч президентів, ми були б за. Але, мабуть, ще ранувато говорити. Будемо дивитися, як будуть узгоджуватися графіки", – наголосили у МЗС.

У січні в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" посол Франції в Україні Гаель Весьєр повідомив, що Україна буде ключовою темою упродовж французького головування у "Групі семи" (G7), тому на саміт у червні Франція запросить президента Володимира Зеленського.

У 2026 році саміт "Групи семи" (G7) відбудеться з 15 по 17 червня у Франції у місті Евіан.

Теги: #мзс #трамп #зустріч #зеленський #g7

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