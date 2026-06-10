Інтерфакс-Україна
Події
15:11 10.06.2026

МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ

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МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ
Фото: МЗС України

Підготовка до Конференції з питань відновлення України (URC 2026), яка відбудеться у місті Ґданськ, йде у штатному режимі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Підготовка до конференції з відновлення України йде за планом, в штатному режимі, так як і йшла", – зазначив він.

Тихий висловив сподівання, що конференція відбудеться успішно.

Конференція з питань відновлення України (URC 2026) відбудеться у місті Ґданськ 25-26 червня 2026 року. Захід спільно організовують уряди Польщі та України для мобілізації міжнародної підтримки, залучення інвестицій та планування відбудови.

Теги: #польща #україна #urc_2026 #ґданськ

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