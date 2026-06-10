Інтерфакс-Україна
Події
14:33 10.06.2026

Двоє іноземців, які вчиняли підпали на заході України, отримали по 12 років позбавлення волі

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Двоє іноземців, які вчиняли підпали на заході України, отримали по 12 років позбавлення волі

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки (СБУ) на 12 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили двоє іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами у західних регіонах України, повідомляє СБУ у середу.

"СБУ викрили та затримали двоє 27-річних громадян сусідньої європейської країни у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

За матеріалами справи, один із іноземців був завербований у Телеграмі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ, згодом він залучив свого знайомого. Після вербування їх разом відрядили в Україну для виконання завдань.

Зловмисники оселилися в готелі у Чернівцях та вчинили підпал місцевої адмінбудівлі, далі вони планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.

Під час обшуків на місці подій та у готелі, вилучено смартфони та інші речі, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

Суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #івано_франківська_область #сбу #іноземці

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